Sonora: Capacitan a docentes de la UTGuaymas sobre el uso de la tecnología láser

Guaymas, Sonora.- La Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG) llevó a cabo un curso de capacitación especializada en el uso y manejo de tecnología láser, orientado a reforzar las competencias técnicas y académicas de docentes de las carreras de ingeniería.

El gobierno de Sonora impulsa la capacitación de personal docente de instituciones universitarias para formar a los futuros profesionistas en áreas estratégicas ante el incremento en el uso de láseres para una diversidad de procesos y aplicaciones en los sectores productivo e industrial.

Javier Carrizalez Salazar, rector de la UTG, detalló que la actividad estuvo a cargo del maestro José Alberto Peinado Oroz, quien compartió conocimientos y prácticas que permitirán la integración de nuevas herramientas de vanguardia en los métodos de enseñanza.

La capacitación representa un paso fundamental para asegurar que los estudiantes cuenten con profesores mejor preparados en el área de tecnologías avanzadas, lo que impulsará la calidad educativa y el desarrollo de habilidades prácticas de alto nivel.

Fuente: Tribuna del Yaqui