"¡Viva Sonora!": Gobernador Alfonso Durazo encabeza el Grito de Independencia desde Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes 15 de septiembre, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la ceremonia del tradicional Grito, en el marco del 215 aniversario de la Independencia de México, en Hermosillo. Poco antes de que arrancara el evento, una intensa tormenta azotó la capital del estado, pero eso no fue impedimento para que Durazo

El evento arrancó en punto de las 22:50 horas (tiempo local) con los honores a la bandera, para luego realizar la entrega del lábaro patrio al mandatario estatal, quien después caminó hasta el balcón de Palacio de Gobierno, ubicado en la Plaza Zaragoza, para dar inicio a la ceremonia del Grito.

Tras sonar las campanas frente a miles de sonorenses y sin importar las inclemencias meteorológicas, Durazo se dispuso a ofrecer su cuarto Grito de Independencia: "Viva la Independencia nacional, vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria, viva Hidalgo, viva Allende, viva Josefa Ortiz, viva Morelos, viva Leona Vicario, viva Guerrero", expresó el gobernador oriundo de Bavispe.

Sin importar la lluvia, Durazo salió a dar el Grito de Independencia

Para luego agregar algunos otros vivas que no son tradicionales en la ceremonia: "Vivan nuestros pueblos originarios, viva el tiempo de mujeres, viva el Sonora profundo, viva la soberanía nacional, viva la transformación nacional, viva Sonora, viva México, viva México, viva México".

El mandatario estuvo acompañado por su esposa, María del Rocío Chávez Murillo, y sus hijos María del Mar Durazo Chávez y Alfonso Durazo Chávez. Cabe resaltar que se tuvieron que apagar las luces y bocinas que estaban instaladas frente al Palacio de Gobierno, a fin de evitar algún accidente por la lluvia que azotó repentinamente a Hermosillo.

Alfonso Durazo aplaude el primer Grito de Claudia Sheinbaum

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal mostró que él, su familia y parte de su gabinete estuvieron reunidos en una sala previo a su grito, para poder presenciar la ceremonia que encabezó la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional: "Un gusto presenciar este momento histórico ¡primera presidenta de México!", escribió en sus historias de Facebook.

#Sonora | Acompañado de su familia, el gobernador Alfonso Durazo presenció la ceremonia del Grito de IndependenciauD83CuDDF2uD83CuDDFD encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional uD83DuDC4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/4HRWhgqnEA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui