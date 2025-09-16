Alberto Vázquez entrega su Primer Informe de Gobierno en Huatabampo

Huatabampo, Sonora.- Tras cancelar los festejos patrios en la plaza pública, el alcalde de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, realizó su Primer Informe de manera virtual a través de una transmisión en vivo compartida en las redes sociales del municipio.

En su mensaje, el edil resaltó que durante el último año se brindó servicio de salud a más de 27 mil 700 ciudadanos, se mejoraron las finanzas del municipio al no solicitar ningún crédito financiero, además de la inversión en infraestructura hídrica para las comunidades y el casco urbano por más de 29 millones de pesos.

Se logró también mejorar el parque vehicular de seguridad pública, se trabajó con el alumbrado en plazas, la pavimentación de calles y la rehabilitación de pozos", expresó Vázquez Valencia.

El Informe se entregó al vocal ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun), Edgar Hiram Sallard, donde se detallaron todos los logros del primer año de gestión en cuatro ejes principales, los cuales fueron: Desarrollo Inclusivo y Bienestar Social; Desarrollo Económico Incluyente para una Mejor Seguridad Ciudadana; Obra Pública y Servicios Públicos de Calidad, Eficientes y Sustentables; Gobierno Honesto, Transparente, Eficiente y de Trabajo a Ras de Suelo.

En su intervención, Edgar Hiram Sallard manifestó que el ejercicio de informe de gobierno no es una fiesta, es rendición de cuentas, es informar a la gente el trabajo que se está haciendo.

Respetamos la decisión que ustedes han tomado, estoy seguro de que habrá el tiempo para festejar. La comunidad le va a reconocer su esfuerzo, por sus valores y su convicción", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui