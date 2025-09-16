Ciudad Obregón: Realizan desfile cívico-militar; participan más de 23 contingentes

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la participación de 23 contingentes y más de mil 200 personas desfilando, se realizó este martes 16 de septiembre el tradicional Desfile Cívico Militar en Ciudad Obregón. La subdirectora de Valores Cívicos, María Cristina Pérez Valenzuela, señaló que fue un desfile ordenado que salió de la calle No Reelección, recorriendo la 5 de Febrero hasta la Allende.

Al llegar a la plaza Álvaro Obregón, el presidente Javier Lamarque presidió la celebración del 215 aniversario de inicio de la guerra de Independencia, donde se izó la bandera como símbolo de conmemoración. Al término del evento, el alcalde agradeció a los cajemenses que acudieron a la ceremonia del Grito y al desfile conmemorativo.

En el evento, el 60 Batallón de Infantería inició el recorrido, seguido por elementos de Seguridad Pública Municipal, Cruz Roja, el departamento de Bomberos e instituciones educativas.

También participaron escoltas escolares y contingentes de las comisarías de Cajeme. Se contó con 38 vehículos y 14 motocicletas, tanto de organismos, corporaciones de los tres niveles de gobierno e instituciones civiles de la localidad.

Realizan desfile cívico-militar; participan más de 23 contingentes

Fuente: Tribuna del Yaqui