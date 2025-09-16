Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS para HOY en la NOCHE y MAÑANA en la MADRUGADA en Ciudad Obregón

Hermosillo, Sonora.- Este martes 16 de septiembre, día inhábil, debes saber que si tienes planes en la noche, pueden verse arruinados por las lluvias fuertes que se están advirtiendo para hoy por la noche y mañana por la madrugada. Es por eso que en TRIBUNA te traemos el reporte del clima completo para que puedas estar informado y que las precipitaciones no te sorprendan. No dejes de leer para conocer el reporte puntual de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La información proporcionada en el boletín vespertino de la Conagua señala que se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones noroeste, costa, norte, centro, sur y este de Sonora. Ante esto, se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. "El monzón mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. "El ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste de la República Mexicana", señala el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional.

También se espera que un canal de baja presión, que se asocia con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, se extienda sobre el norte del país por el paso de la onda tropical número 32; con esto podrían desarrollarse lluvias y chubascos.

¿Cuándo lloverá en Ciudad Obregón?

Respecto al pronóstico de Ciudad Obregón, las lluvias están pronosticadas de las 00:00 horas hasta las 03:00 horas, teniendo un porcentaje de hasta un 73 por ciento de probabilidades de lluvia. Se esperan temperaturas de 36°C con hasta un 85 por ciento de humedad relativa.

Lluvias para hoy en la noche y madrugada en Ciudad Obregón

¿Cómo será el clima para mañana miércoles 17 de septiembre?

De acuerdo con lo dicho por Conagua, se espera un cielo nublado durante la mayor parte del día con lluvias puntuales. Se tendrá una temperatura de 35 a 40 °C, con viento de 10 a 20 kilómetros por hora. Recuerda consultar TRIBUNA puntualmente para no perderte ninguna actualización del estado del tiempo.

#Chubascos y #Lluvias fuertes a muy fuertes, #DescargasEléctricas, caída de #Granizo y #Rachas de #Viento de 40 a 60 km/h, se pronostican para el norte, occidente, sur y sureste de #México, en las siguientes horas, además de #Oleaje en estados costeros ?? pic.twitter.com/rwyFgZrBbA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui