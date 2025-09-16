Clima en Sonora: Pronostican LLUVIAS FUERTES para primeras horas del día; en estas regiones lloverá

Hermosillo, Sonora.- Este martes 16 de septiembre, durante las primeras horas del día, pueden esperarse lluvias fuertes en varias regiones de Sonora; esto según lo están advirtiendo las autoridades climatológicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel. Aquí TRIBUNA te presenta el reporte completo del clima para que comiences el día bien informado.

De acuerdo con la Conagua, se tiene probabilidad de lluvias fuertes con descargas eléctricas de 6:00 horas a 9:00 horas en las regiones en el norte, costa, centro, este y sur de Sonora. Además, se podría tener vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. "El monzón mexicano generará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; y puntuales fuertes en Sonora", afirma el boletín del SMN.

Por otra parte, respecto a la tormenta tropical 'Mario', esta se ubicará frente a la costa occidental de la península de Baja California y su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California; es posible así que los remanentes se dejen sentir en el estado gobernado por Alfonso Durazo.

Por otra parte, las temperaturas que se tendrán podrán variar entre los 40 y 45 °C. Se espera un cielo nublado durante el día. Por la mañana, ambiente cálido, siendo templado a fresco en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C y muy caluroso en el noroeste de Sonora.

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de septiembre de 2025:

Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 16 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 16 de septiembre de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora (norte) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Fuente: Tribuna del Yaqui