Durazo reacciona a 'concierto' de Nata en Cereso, Primer Informe de Lamarque y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo ya emitió su reacción al supuesto show que habría ofrecido Natanael Cano en el Cereso de Hermosillo. Si quieres conocer los detalles de esta y otras noticias, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo encontrarás la información más relevante sobre los acontecimientos que están marcando la agenda en el estado.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Lluvia sorprende en pleno Grito en Hermosillo

Una fuerte tormenta azotó a la ciudad de Hermosillo justo cuando el gobernador Alfonso Durazo salió a dar el Grito de Independencia en el balcón de Palacio de Gobierno. Sin embargo, la lluvia no fue impedimento para continuar con los festejos patrios.

Lamarque ofrece su Primer Informe de Gobierno

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, ofreció este martes 16 de septiembre su Primer Informe de Gobierno, destacando la creación de nuevos empleos, inversiones para el desarrollo del municipio y la reducción del homicidio doloso en 32 por ciento desde 2021.

Durazo reacciona al 'miniconcierto' de Natanael Cano en Cereso

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo habló del video donde se observa a Natanael Cano presuntamente dando un concierto privado dentro del Cereso de Hermosillo. Durante su encuentro con reporteros, el mandatario estatal aseguró que habrá sanciones en caso de se confirme el hecho.

uD83DuDCF0 Top 3 de Noticias en Sonora uD83DuDCF0 ¡Mantente informado con lo más relevante de nuestra región! Desde noticias locales hasta eventos importantes, Casa Ley te trae el resumen de lo que está sucediendo en Sonora. uD83CuDF35uD83DuDCE2https://t.co/0rksPkXSPO#NoticiasSonora #Top3 #CasaLey #Sonora pic.twitter.com/QLH0XJs6qW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui