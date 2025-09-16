Entrega Antonio Astiazarán su Primer Informe de Gobierno; destaca logros

Hermosillo, Sonora.- Acompañado por integrantes de su gabinete, familiares y colaboradores, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, entregó su Primer Informe de Gobierno ante los integrantes del Cabildo. En sesión solemne del Cabildo, los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respaldaron cada uno de los proyectos que ha impulsado Antonio Astiazarán a lo largo de este primer año de su segundo periodo de gestión como presidente municipal.

El alcalde acudió a la sesión solemne en la que entregó en manos de los regidores el documento que guarda la información de las obras, los proyectos y los avances que se han realizado en Hermosillo durante el último año. "Como lo dice la ley, tengo la obligación de entregar a este honorable cabildo el informe de actividades que hemos realizado para el desarrollo de nuestro municipio, Hermosillo, con el fin de dar a conocer las acciones que nos han hecho mejorar como ciudad", señaló Antonio Astiazarán.

Alcances

En su informe, se destaca la rehabilitación de 270 parques en colonias importantes para el desarrollo familiar y de ocho nuevas unidades deportivas y centros hábitat, así como el mantenimiento de ocho puentes y 31 cruceros en diferentes puntos de gran tránsito; para mejorar el tránsito, se han implementado tres arcos carreteros con cámaras, radares de velocidad y pantallas con información vial y de seguridad.

Recientemente, el cabildo aprobó la construcción del nuevo libramiento al norte de la ciudad para agilizar el flujo vehicular; el libramiento iniciará en Siete Cerros y terminará en la salida a San Pedro el Saucito.

En materia de seguridad, en Hermosillo se tienen avances como la renta de 300 patrullas eléctricas, un nuevo Centro de Monitoreo Municipal, 230 nuevos elementos de la Policía Municipal, la entrega de 400 chalecos balísticos y la adquisición de cinco drones de vigilancia. El Ayuntamiento ha invertido también en la iluminación de las colonias con 100 nuevos corredores iluminados.

