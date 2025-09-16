Entregará SEC Sonora 200 uniformes escolares a estudiantes afectados por 'Lorena'

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora repartirá 200 uniformes escolares, para niñas y niños afectados por el huracán 'Lorena' en el sur de la entidad, afirmó Froylán Gámez Gamboa.

El titular de la SEC en la entidad señaló que los estragos del huracán dejaron a cientos de familias afectadas en comunidades del sur del estado. "Hemos enviado ya un volumen de 200 alumnas y alumnos que nos pidieron un cambio de uniformes, dentro de estas afectaciones. Y también aquí al norte de Hermosillo, en una de las colonias con mayor afectación, ahí una madre de familiar se reportó y atendimos también este llamado", detalló.

Exhortó a madres y padres a continuar reportando más casos similares mediante la página oficial educacion.sonora.gob.mx/contacto, para atenderlos como corresponde. La SEC entregó los uniformes escolares durante el mes de junio en Hermosillo y en julio y agosto en el resto de los municipios del sur y norte.

Se repartieron más de 400 mil uniformes escolares para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, incluyendo calzado y el paquete escolar que incluye todos los útiles necesarios.

Sonora se transforma desde la educación. Este ciclo escolar, las y los estudiantes regresaron a clases con su uniforme gratuito, de calidad y entregado en tiempo y forma.#SonoraSeTransforma pic.twitter.com/awPuSKtvrM — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui