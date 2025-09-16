FOTOS: Alfonso Durazo encabeza el desfile de Independencia en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Como es tradición cada año en el marco de los festejos patrios, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó este martes 16 de septiembre el desfile de Independencia desde Hermosillo, esto como parte de rendir honor a los héroes que le dieron patria al país. Cabe señalar que ayer 15 de septiembre, el mandatario encabezó la conmemoración del 215 Aniversario del Grito de Independencia de México.
El desfile tuvo lugar en Hermosillo y participaron más de mil 400 personas, entre estudiantes y elementos de las fuerzas armadas que conformaron los distintos contingentes; además, se tuvo el despliegue de 79 unidades automotoras. Durazo Montaño estuvo acompañado de autoridades militares y representantes del poder legislativo y judicial, así como de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), para presenciar el acto de festividad mexicana.
Esos son los contingentes que desfilaron:
- Seis bandas de guerra
- Seis banderines
- 300 elementos del Ejército Mexicano
- 155 integrantes de la Guardia Nacional
- 64 militares de la Fuerza Aérea
- 122 integrantes de la Secretaría de Guerra y Marina
- 112 soldados del Servicio Militar Nacional
- 65 integrantes de corporaciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal
- 565 alumnos de planteles educativos
- 15 integrantes de Bomberos de Hermosillo
- 15 de Cruz Roja Mexicana
- 25 de rescate juvenil
- 50 del pentatlón de Sonora
- 75 vehículos de diferentes corporaciones
- Cinco motocicletas
- 10 binomios canófilos
Estuvo presente Carlos de Jesús Gracia Ríos, comandante de la Región Aérea Militar del Noroeste; Crisóforo Martínez Parra, coordinador territorial de la Guardia Nacional; Felipe González Moreno, comandante de la Cuarta Zona Militar; Daniel Escobedo Escobedo, comandante de la Segunda Región Naval; Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora.
Fuente: Tribuna del Yaqui