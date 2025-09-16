Karla Córdova rinde su Primer Informe de Gobierno; resalta avances en obra

Guaymas, Sonora.- "Los logros que se han alcanzado para el desarrollo de Guaymas son el resultado del trabajo de todos, de un trabajo en equipo, ciudadanía y gobierno", expresó la alcaldesa Karla Córdova González al rendir, este martes 16 de septiembre, su Primer Informe de Gobierno al frente de la actual administración en el Gobierno Municipal.

En sesión solemne de Cabildo, celebrada en el patio central de Palacio Municipal, refrendó su compromiso de trabajar con honestidad, cercanía con la gente y con transparencia, y agradeció la confianza brindada a este proyecto de transformación iniciada en 2021, toda vez que el actual es su segundo periodo al frente del Ayuntamiento.

#Sonora | En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña Encinas, rinde un mensaje a los guaymenses en el primer informe de la alcaldesa Karla Córdoba

Sostuvo que en este año se consolidó un gobierno abierto y participativo, en el que se han generado los espacios fundamentales en la vida política y social del Ayuntamiento, lo que ha redundado en el desarrollo del Puerto. Hizo énfasis en los avances que se han logrado en materia de obra, en la participación ciudadana, así como en un acceso más equitativo de la ciudadanía a los servicios públicos.

Agradeció al gobernador Alfonso Durazo y a la presidenta Claudia Sheinbaum por todo el apoyo que han brindado a Guaymas, con el que se ha logrado esta transformación y desarrollo. En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña Encinas, felicitó a la alcaldesa Karla Córdoba y a su equipo de trabajo por los logros que se han alcanzado en este Puerto, a la vez que refrendó el apoyo del gobierno estatal para que el desarrollo no se detenga.

Con gran orgullo y tradición, celebramos el 215 aniversario del Grito de Independencia acompañados de las familias guaymenses.



Desde Palacio Municipal honramos la memoria de nuestros héroes y unidos proclamamos: ¡Viva México! ¡Viva la Independencia!#Guaymas #SomosGuaymas… pic.twitter.com/h67w5vbHNG — DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ (@karlacordova15) September 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui