Lamarque encabeza Grito de Independencia en Cajeme; "Honremos a las mujeres y hombres que nos dieron patria"

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante miles de cajemenses que se dieron cita en la explanada de Palacio Municipal, el alcalde Javier Lamarque Cano presidió el tradicional Grito de Independencia, en el que recordó a los llamados héroes que nos dieron patria.

En un ambiente de fiesta y celebración, miles de ciudadanos escucharon los 'vivas' con los que el edil recordó a quienes iniciaron y planearon la emancipación de la entonces Nueva España y que actualmente se conoce como México o Estados Unidos Mexicanos.

"Mexicanas y mexicanos, honremos a las mujeres y hombres que nos dieron patria, independencia y libertad, que lucharon en contra del colonialismo español, de los realistas, de los conservadores. ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Ignacia Rodríguez! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!", gritó Javier Lamarque en el marco de su cuarto grito consecutivo.

Previo al grito, la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Haydee Navarro Gallegos, dio lectura al acta de Independencia, misma que fuera leída originalmente por el vicepresidente Andrés Quintana Roo en el Palacio Nacional de Chilpancingo, Guerrero, el 6 de noviembre de 1813.

Fuente: Tribuna del Yaqui