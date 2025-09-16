Navojoa: Jorge Elías Retes rinde su Primer Informe de Gobierno; destaca logros

Navojoa, Sonora.- El presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, realizó la lectura de su Primer Informe de Gobierno, en el cual destacó el saneamiento de las finanzas municipales y el equipamiento para servicios públicos.

Dentro de los principales retos que se presentaron durante el último año fue la crisis del agua potable en más del 60 por ciento de la ciudad; sin embargo, para poder solucionarlo, se han perforado al menos cuatro pozos profundos para abastecer a los hogares afectados.

Yo sé que no ha sido fácil y han aguantado mucho, pero créanme que los problemas más difíciles tardan en solucionarse; ya estamos más cerca de la meta que es llevar agua para todos", afirmó.

Elías Retes expresó que, como ejemplo del buen manejo de los recursos públicos, la nueva maquinaria se colocó en las afueras del Auditorio Municipal para que los asistentes al Informe de Gobierno pudieran constatar la adquisición de 39 unidades de trabajo y maquinaria pesada para abatir los rezagos en servicios públicos.

El informe fue entregado a la representante del Gobierno del Estado, Paloma Terán, quien se llevará el documento para su aprobación.

Fuente: Tribuna del Yaqui