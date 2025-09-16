Piden facilitar regularización de 25 mil vehículos de procedencia extranjera en Sonora

Hermosillo, Sonora.- En Sonora hay alrededor de 25 mil vehículos de procedencia extranjera cuyo número de serie inicia con letra; por ello, Martín Manzo Molina, dirigente del Frente Estatal de Autos (FEA) en Sonora, solicitó que las autoridades faciliten la regularización de estos automóviles.

Manzo Molina reconoció que estos vehículos no son fabricados en Estados Unidos, sino que provienen de Asia o Europa. "Mira, algunos vehículos inician con número, pero la gran mayoría son los que comienzan con letra; estamos hablando de unos 25 mil", dijo. El líder de FEA aseveró que no existe una razón clara para la falta de apoyo en la legalización de estas unidades, pues se entendía que el proceso abarcaba a todos los autos.

El objetivo del Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera es brindar certeza jurídica a los propietarios, mejorar el control vehicular y reforzar la seguridad pública al incorporarlos al Registro Público Vehicular (Repuve).

Fuente: Tribuna del Yaqui