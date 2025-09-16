Realiza Alfonso Durazo más de dos mil obras para el rescate de espacios públicos y vialidades

Hermosillo, Sonora.- En cuatro años de administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se han realizado dos mil 081 obras para el rescate de espacios públicos, vialidades e infraestructura urbana, con una inversión de 483 millones de pesos. En el último año se concretaron 539 proyectos con un recurso de 125 millones de pesos, como parte del programa 'Transforma Sonora, en Apoyo a los Municipios'.

Durazo Montaño señaló que Sonora se transforma con un presupuesto de mil 217 millones de pesos destinado para infraestructura municipal en los rubros de salud, educación, deporte y urbano. También se recuperaron espacios públicos icónicos de las ciudades, con una inversión superior a los 880 millones de pesos de 2021 a la fecha.

Destacó los trabajos en el centro histórico de Hermosillo, donde se rescataron recintos emblemáticos que dan identidad, tales como el Mercado Municipal, la biblioteca Gerardo Cornejo y la Catedral Metropolitana.

"Con el programa Transforma Sonora, en apoyo a los municipios, hemos realizado dos mil 081 obras, con una inversión de 483 millones de pesos. Tan solo en el último año ejecutamos 539 proyectos, por 125 millones de pesos", indicó.

En pavimentación se destinaron mil 100 millones de pesos para calles en 16 municipios, y con un recurso de 225 millones de pesos se rescataron parques y plazas en todo el estado.

En áreas de sano esparcimiento como el malecón de Huatabampito, se invirtieron 100 millones de pesos, a los que se sumarán próximamente los de San Carlos, Guaymas, Empalme, Puerto Peñasco y Bahía de Kino.

También se trabaja en el rescate integral del conjunto de la Laguna del Náinari, el Parque Infantil y el deportivo Álvaro Obregón, en el municipio de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui