Se mantendrán las probabilidades de lluvias lo que resta de la semana en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante toda la semana se mantendrán las probabilidades de lluvias en la entidad. El monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y condiciones de divergencia, generará tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (cinco a 50 milímetros), acompañadas de rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, principalmente en horario vespertino, afectando regiones del norte, centro, noreste, noroeste, este y sur del estado.

También se mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión en el Océano Pacífico, la cual podría evolucionar a tormenta tropical en los próximos días. Al momento, presenta un 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Además, se espera que continúe el ambiente cálido.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas:

- Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.

- Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.

- Revisar y mantener limpios los desagües del hogar.

- No tirar basura en calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.

Recomendaciones ante altas temperaturas:

- Usar gorra o sombrero.

- Aplicar bloqueador solar.

- Evitar la exposición prolongada al sol.

- Mantenerse bien hidratado, prefiriendo agua y evitando bebidas azucaradas.

Pronóstico Meteorológico para hoy.



Fuente: Tribuna del Yaqui