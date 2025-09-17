Avanza construcción de parques industriales en Ciudad Obregón; impulsarán empleo y desarrollo

Ciudad Obregón, Sonora.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Cajeme, Fernando Durazo Picos, destacó que la construcción y equipamiento de los parques industriales, como el de 'Santa Rita' y 'Fincas Urbanas', que se están instalando en Ciudad Obregón, continúa avanzando.

El titular dijo que, en el primer caso, los recursos provienen de un inversionista de la localidad; no obstante, agregó que, para ponerlo en marcha, se tuvieron que realizar trabajos de infraestructura en materia hidrosanitaria y ampliar una de las avenidas por la cual se ubica, particularmente la 'Valle de Pascola', la cual debió ampliarse para que los tráileres pudieran maniobrar con mayor facilidad.

Había necesidades de infraestructura que tenía que hacer el Ayuntamiento, hablando de lo que es el suministro de agua potable y también del drenaje, colocando un colector nuevo; eso ya está en proceso en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cajeme (Oomapasc) y también se hizo una permuta en la calle Valle de Pascola, es decir, el terreno era de un particular y pasó al Ayuntamiento para hacerla de cuatro carriles", explicó el funcionario cajemense.

Agregó que este nuevo complejo industrial comprende un terreno de aproximadamente 75 hectáreas que iniciará con una etapa de 20 hectáreas y con naves modulares de cinco mil metros cuadrados (m2).

En lo que respecta al Parque Industrial Fincas Urbanas, el cual se ubica por la calle Calzada Francisco Villanueva Castelo y calle 12, el titular de Desarrollo Económico Municipal dijo que en este sector ya se encuentra en proceso de construcción un espacio que corresponde a una empresa proveedora de Constellation Brands.

Finalmente, Durazo Picos agregó que se tiene prevista la llegada de una nueva inversión que generará alrededor de mil 500 empleos, la cual será también proveedora de la mencionada empresa cervecera.

La segunda empresa que se instalará en el Parque Industrial 'Fincas Urbanas' tiene una dimensión de ocho hectáreas y se instalará en una nave de tres mil metros bajo techo; se pretende contar con naves de inventario debido a que se espera una buena respuesta por parte de inversionistas. La nueva empresa estará generando alrededor de mil 500 empleos, los cuales corresponden a una empresa que será proveedora de insumos para Constellation Brands.

Fuente: Tribuna del Yaqui