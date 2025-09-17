Caída de viejo álamo deja sin acceso, sin luz y sin agua a pobladores de Tesia en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Vecinos de la Comisaría de Tesia en el municipio de Navojoa se quedaron sin acceso, luz y agua momentáneamente debido a la caída de un álamo sobre la carretera principal, lo cual obstaculizó el paso de los vehículos y derribó cables de alta tensión, lo cual afectó el funcionamiento de los pozos.

Cabe señalar que hace una semana, vecinos de Sibacove denunciaron a TRIBUNA el riesgo que corrían al transitar por la carretera Masiaca-Navojoa, debido a que existen algunos álamos secos a punto de caer. Afortunadamente, en esta ocasión no se registraron hechos que lamentar ni pérdidas materiales, sin embargo, los vecinos insisten a las autoridades en retirar los árboles para prevenir alguna tragedia.

Ya lo habíamos comentado, son algunos álamos de 15 metros de altura que están inclinados hacia la carretera; ya cayó uno y otros están igual de huecos, por lo que no tardan en caerse. Ojalá las autoridades los podan o los afiancen porque con estos vientos les pueden caer encima a alguien", señaló Juan Moroyoqui, vecino de Sibacobe.

