Clima en Ciudad Obregón HOY 17 de septiembre: Calor, LLUVIAS y TORMENTAS aisladas

Ciudad Obregón, Sonora.- La jornada de este miércoles 17 de septiembre de 2025 en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, se caracterizará por una variación importante en el clima: nubosidad, lluvias intermitentes y temperaturas elevadas marcarán el ritmo de esta mitad de semana. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del tiempo íntegro.

Así será el clima en Ciudad Obregón esta mitad de semana

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana predominarán los intervalos de nubes y claros, con temperaturas que rondarán los 25 a 28°C y sensación térmica ligeramente superior. La humedad se mantendrá en niveles elevados, cercanos al 100 por ciento, lo que incrementará la percepción de calor.

Así será el clima en Obregón este miércoles 17 de septiembre. Foto: Conagua

Hacia las 11:00 horas existe una probabilidad del 30 por ciento de lluvia ligera, con un registro de hasta 0.1 milímetros (mm) y una sensación térmica que podría alcanzar los 39 grados. Además, el índice de rayos ultravioleta (UV) subirá a niveles muy altos, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar con factor de protección de 25 a 50. Durante la tarde, la ciudad experimentará un ambiente cálido, con temperaturas cercanas a los 33 y 34 grados, pero la combinación de humedad y viento provocará que se perciban alrededor de 39 grados.

Entre las 14:00 y 17:00 horas no se descartan tormentas aisladas, con un 30 por ciento de probabilidad de precipitación que podría acumular hasta 0.7 mm. El índice UV se mantendrá en valores altos, aunque descenderá conforme avance la tarde. La recomendación principal será evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado, pues la sensación de bochorno será considerable.

??En estados del noroeste y norte de #México, se pronostican #Chubascos con #Lluvias puntuales fuertes, durante las próximas tres horas.



Más información en las imágenes ?? pic.twitter.com/Pv52WoCsc1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2025

Por la noche, las condiciones meteorológicas apuntan hacia la inestabilidad. Entre las 20:00 y 23:00 horas podrían registrarse tormentas con una probabilidad del 30 por ciento y acumulados de hasta 2.1 milímetros. La temperatura descenderá a 26 grados, con una sensación térmica cercana a los 29. Sin embargo, hacia la medianoche se prevé una disminución de la nubosidad, permitiendo un cielo despejado y temperaturas más frescas en torno a los 25 grados.

¡Toma precauciones y disfruta de tu mitad de semana en Ciudad Obregón!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)