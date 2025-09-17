Clima en Hermosillo HOY 17 de septiembre: Pronostican calor intenso y nubosidad parcial

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 17 de septiembre de 2025, la ciudad de Hermosillo vivirá una jornada marcada por temperaturas intensas, presencia de nubosidad en diferentes momentos del día y una baja probabilidad de lluvia. Para que tomes precauciones esta mitad de semana, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo íntegro. ¡Toma nota!

Clima en Hermosillo HOY miércoles 17 de septiembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana la ciudad amaneció con condiciones de cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 28 grados, con sensación térmica que alcanzaba los 32 grados debido a la humedad superior al 70 por ciento. La visibilidad se mantuvo sin restricciones y el viento prácticamente en calma, mientras el índice UV se mantuvo en niveles bajos durante las primeras horas.

Sin embargo, conforme avance el día, el calor será el protagonista. Durante la tarde, se espera que el termómetro llegue hasta los 35 y 36 grados, acompañado de un cielo parcialmente nublado con algunos intervalos de sol. La sensación térmica podría elevarse hasta los 39 grados, lo que incrementa la percepción de bochorno, especialmente en zonas con menor circulación de aire.

La probabilidad de lluvia será reducida, con apenas un 15 por ciento hacia primeras horas de la tarde, derivado de nubosidad dispersa y algunos chubascos aislados, aunque de baja intensidad. El viento, aunque débil, podría registrarse con rachas moderadas provenientes del oeste, generando cierto alivio al calor.

En el video puedes revisar las condiciones de cielo y #Temperatura que el #SMNmx pronostica para este día en las diferentes regiones de nuestro país.uD83EuDD13 pic.twitter.com/TrgCvdgQmV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2025

Al caer la noche, el clima se tornará más agradable, con temperaturas que descenderán a los 30 grados alrededor de las 20:00 horas y que continuarán bajando hacia los 26 grados en la madrugada. El cielo se presentará mayormente despejado, lo que favorecerá una sensación térmica ligeramente inferior y permitirá mejores condiciones para las actividades nocturnas. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula durante este periodo, con ráfagas suaves de viento que aportarán frescura relativa en comparación con la tarde.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)