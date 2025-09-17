Clima en Sonora: Remanentes de ciclón 'Mario' traen LLUVIAS en diferentes regiones para HOY en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para este miércoles por la noche? Si es así, debes conocer el pronóstico que tienen las autoridades del clima para ti, pues se está previendo que se registren lluvias puntuales para hoy 17 de septiembre por la noche, esto a causa de los remanentes del ciclón tropical 'Mario'. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer para estar enterado del estado del tiempo.

De acuerdo con la información del boletín vespertino del SMN, se están previendo intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones noroeste, norte, centro, costa, este y sur de Sonora de las 18:00 a las 21:00 horas. También se está previendo viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h y la temperatura podrá variar entre los 29°C y 31°C. Esto se debe a que el monzón mexicano entró en interacción con los remanentes del ciclón tropical 'Mario' y una vaguada en altura, por eso se generarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas de 5 a 50 milímetros (mm).

Cabe señalar que, aunque 'Mario' no será huracán, sí causará lluvias fuertes en dos estados vecinos de Sonora, los cuales son Baja California y Baja California Sur. De acuerdo con información para esta temporada de huracanes 2025, se pronostican de 16 a 20 fenómenos en el océano Pacífico y de 13 a 17 en el Atlántico.

Se prevén lluvias para hoy en la noche

¿Cómo será el clima para mañana jueves 18 de septiembre?

De acuerdo con la Conagua, se tendrá cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias fuertes en Sonora. Estas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además, se indica que todas las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo; por la tarde se tendrá un ambiente caluroso con proyecciones de viento de 10 a 20 km/h y con rachas de 35 km/h. Se prevé que las temperaturas serán de 35 a 40 grados centígrados con posibles captaciones de 25 a 50 milímetros (mm).

Fuente: Tribuna del Yaqui