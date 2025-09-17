Gobernador Durazo transforma Sonora con inversión en infraestructura hospitalaria

Hermosillo, Sonora.- Durante los cuatro años de su administración, el gobernador Alfonso Durazo ha impulsado acciones para consolidar la transformación del sistema de salud de Sonora con inversiones históricas para la edificación de infraestructura hospitalaria y el abasto de medicamentos en farmacias de la entidad.

El mandatario estatal dio como ejemplo la construcción del Hospital IMSS en Navojoa, y los que se encuentran en proceso en San Luis Río Colorado y Guaymas, además de la modernización del antiguo Hospital General del Estado, que se convertirá en el primer Hospital Universitario del país.

Durazo Montaño agregó que en su administración se han destinado más de 3 mil millones de pesos anuales para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), para incrementar su cobertura, ya que sus medicamentos han pasado de 73 por ciento a 85 por ciento en farmacias y de 85 por ciento a 96 por ciento en surtimiento de recetas.

Asimismo, destacó que en el sistema IMSS-Bienestar, entre el Gobierno de Sonora y la federación, se han invertido casi mil millones de pesos en medicamentos, logrando más del 90 por ciento de abasto en clínicas y hospitales, destinados a la población sin seguridad.

Ha sido un honor servirles durante cuatro años y rendir cuentas siempre con transparencia.



Resultados reales que demuestran que #SonoraSeTransforma. pic.twitter.com/jvkj1IqIPk — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui