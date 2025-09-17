Inicia vacunación contra el virus del papiloma humano para infantes en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con la meta de aplicar 50 mil dosis, autoridades de educación y salud estatales iniciaron la campaña de vacunación 2025 contra el virus del papiloma humano (VPH), dirigida a niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria en Sonora.

El titular de la Secretaría de Salud en Sonora, José Luis Alomía, dijo que la vacuna está dirigida a niñas y niños de 11 años, pero también a todos aquellos de 12 a 16 años a quienes no se les ha aplicado. La vacuna está disponible en primarias y centros de salud públicos. El secretario señaló que la prioridad de las vacunas es la prevención del cáncer en edades adultas, por lo que es necesario comenzar con la vacuna en edades tempranas.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, también llamó a padres y madres de familia a sumarse a esta campaña. 240 mil 418 estudiantes de primaria hay en Sonora, tan solo en el sistema público, según datos de la SEC.

?? El único método para estar protegida contra el Virus del Papiloma Humano es la vacuna uD83DuDC89 pic.twitter.com/JngDyOLdaZ — ISSSTESON SONORA (@IssstesonGob) April 10, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui