Lamarque Cano arranca obras de pavimentación y alumbrado en el bulevar San Antonio

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, puso en marcha la obra de pavimentación con carpeta asfáltica, recarpeteo y alumbrado público en el bulevar San Antonio, entre calle Francisco Eusebio Kino y prolongación bulevar Villa del Rey, del fraccionamiento San Juan Capistrano, ubicado al poniente de Ciudad Obregón.

El edil cajemense dio a conocer que para la realización de estos trabajos se destinó una inversión de 13 millones 200 mil pesos, con los cuales se beneficiará a 15 mil habitantes de diferentes sectores.

Lamarque Cano arranca obras de pavimentación y alumbrado en la San Antonio

Colonias beneficiadas

Se trata de las colonias Capistrano, Terrazas Monet, Catena Residencial, San Marino Residencial, Casa Blanca, Villas del Rey, Montecarlo y Monterra Residencial.

Finalmente, cabe resaltar que, durante el desarrollo del evento, Lamarque Cano agradeció a los cajemenses el apoyo y respaldo que le demostraron durante su primer informe correspondiente al periodo 2024-2027.

Fuente: Tribuna del Yaqui