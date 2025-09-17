Mesa Cancún: 'Toño' Astiazarán ha generado ahorros importantes, dice Ramón Corral Aguirre

Hermosillo, Sonora.- Para el oficial mayor del Ayuntamiento de Hermosillo, Ramón Corral Aguirre, hasta 34 millones de pesos de ahorro se han generado con las 300 patrullas eléctricas que posee el Gobierno Municipal, encabezado por Antonio Astiazarán.

En charla con los integrantes de la Mesa Cancún, el oficial mayor explicó que los costos de las patrullas eléctricas han reducido el gasto corriente que se tenía cuando se recibió la administración en 2021.

Cuando Antonio Astiazarán recibió el Ayuntamiento, solo 70 patrullas de combustión conformaban el total del parque vehicular para la Policía Municipal, y cuatro años después la corporación cuenta con 300 autos eléctricos, destacó Corral Aguirre.

Durante la última sesión de la Mesa Cancún, el oficial mayor destacó algunos de los logros alcanzados en estos cuatro años de administración, como el programa para que familias puedan acceder a paneles solares a bajo costo y el servicio de ortodoncia que se presta por parte del Ayuntamiento para familias vulnerables, entre otros. "Me puedo brincar a los apoyos municipales, que con esa característica que tiene el alcalde, 'Toño' Astiazarán, ese liderazgo que tiene con la gente, de empatía con las necesidades de las familias, hemos logrado llevar a cabo varios programas", refirió Ramón Corral Aguirre.

Ramón Corral Aguirre

Ramón Corral Aguirre fue cuestionado por los integrantes de la Mesa Cancún sobre su futuro político, quien descartó por el momento buscar aparecer en la papeleta electoral en las elecciones del 2027.

Ante esa pregunta, el funcionario municipal recalcó que su principal objetivo es cumplir con la encomienda asignada por Antonio Astiazarán hasta finalizar la administración en 2027.

Destacó que se han tenido avances importantes en la ciudad durante el último año, pese a que fue rechazado por el Congreso local su proyecto económico del 2025.

"El 'Sello H' viene a hacer mucho hincapié en el tema de la vivienda social, que ha sido en los últimos años un problema, no solo en Hermosillo, sino a nivel nacional, porque ya los precios de las viviendas son muy altos, y por medio de Promotora Inmobiliaria se desarrolla vivienda a costos bajos".

660 viviendas en Hermosillo se han beneficiado con el programa de financiamiento de paneles. En Hermosillo, se han implementado 130 programas sociales, económicos y de desarrollo desde la llegada de Antonio Astiazarán como alcalde. Entre ellos, destaca el programa 'H Bus' para la movilidad gratuita de estudiantes universitarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui