No hay reportes por fallas de aires acondicionados en planteles escolares de Sonora: SEC

El titular de la SEC en Sonora señaló que no se ha recibido ningún reporte sobre algún problema con los aires acondicionados

No hay reportes por fallas de aires acondicionados en planteles escolares Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Desde el inicio del ciclo escolar el pasado 1 de septiembre, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora no ha recibido notificaciones por fallas o por la falta de aires acondicionados en alguna escuela pública, afirmó Froylán Gámez Gamboa.

El titular de la SEC apuntó que días antes de iniciar clases, personal administrativo y operativo, realizó labores de mantenimiento en las instalaciones escolares, donde también se incluyó el servicio a las refrigeraciones para evitar fallas durante las clases.

"Obviamente, en la coyuntura del día a día, puede haber aparatos que requieran mantenimiento adicional, o bien el cambio total, pero no, no tenemos hasta ahorita algo de reporte; hay necesidades, obviamente, te digo, con el uso del día a día vamos atendiendo también este llamado que hacen las escuelas", dijo.

