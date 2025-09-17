No hay reportes por fallas de aires acondicionados en planteles escolares de Sonora: SEC

Hermosillo, Sonora.- Desde el inicio del ciclo escolar el pasado 1 de septiembre, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora no ha recibido notificaciones por fallas o por la falta de aires acondicionados en alguna escuela pública, afirmó Froylán Gámez Gamboa.
El titular de la SEC apuntó que días antes de iniciar clases, personal administrativo y operativo, realizó labores de mantenimiento en las instalaciones escolares, donde también se incluyó el servicio a las refrigeraciones para evitar fallas durante las clases.
"Obviamente, en la coyuntura del día a día, puede haber aparatos que requieran mantenimiento adicional, o bien el cambio total, pero no, no tenemos hasta ahorita algo de reporte; hay necesidades, obviamente, te digo, con el uso del día a día vamos atendiendo también este llamado que hacen las escuelas", dijo.
Fuente: Tribuna del Yaqui