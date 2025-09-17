No hay repunte de casos confirmados de dengue en Sonora: Secretaría de Salud

Hermosillo, Sonora.- Hasta el momento, en Sonora no se ha registrado un repunte de casos confirmados o de nuevas atenciones por dengue pese a las lluvias de los pasados días, aseguró el titular de la Secretaría de Salud en la entidad, José Luis Alomía.

Dijo que, desde que comenzó la temporada de ciclones y huracanes, se ha reforzado el llamado a mantener espacios limpios y libres de cacharros donde se pueda almacenar el agua, lo que ha contribuido a no tener un índice mayor de casos después de las lluvias.

El secretario de Salud en Sonora amplió el llamado para que la población siga revisando el entorno de su domicilio para voltear, eliminar y tapar lugares donde se pueda acumular el agua con el objetivo de no crear espacios en los que se reproduzca el mosquito.

Felizmente, hasta el momento no hemos tenido ningún repunte posterior a las lluvias; sin embargo, eso nos da la oportunidad, y lo hemos estado haciendo a través de nuestras redes sociales, nuestros filtros sanitarios y comités municipales, de hacer el llamado a la población a que, precisamente, nos sumemos todos como equipo ciudadano y de gobierno a llevar las acciones de prevención", dijo.

Agregó que personal de Salud ha acudido a los polígonos de alto riesgo con fumigación y la entrega de abate, pero también con la limpieza de espacios públicos y parques de las comunidades.

En Sonora, hasta los primeros días de septiembre, se han confirmado 204 casos de dengue de un total de 716 casos sospechosos, según información de la Secretaría de Salud.

uD83EuDD9FuD83DuDEAB ¡Elimina criaderos de mosquitos!



Protege tu hogar del dengue:

? Lava

? Voltea

? Limpia



uD83CuDFE0 Mantén tu casa libre de mosquitos.#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/XwPgj7Uebk — Salud Sonora (@ssaludsonora) September 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui