No hay repunte de casos por dengue, tormenta de polvo en Caborca y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, en estos tiempos es cada vez más difícil encontrar información confiable sobre los hechos que ocurren en Sonora. Sin embargo, TRIBUNA trae para ti una opción sencilla y rápida para que te mantengas enterado de la agenda estatal. Quédate a ver y leer Tribuna Top 3 Sonora para que conozcas los detalles de noticias relevantes este miércoles 17 de septiembre, como el arranque del certamen Miss Sonora 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Todo listo para el arranque de Miss Sonora 2026

Se presentaron los detalles sobre el certamen Miss Sonora 2026, que encabeza Clara Félix, el cual contará con la participación de 17 aspirantes de diversos municipios, que buscan representar al estado en el concurso nacional. La final se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre en San Carlos.

Tormenta de polvo en Caborca

El martes 16 de septiembre se registró una intensa tormenta de polvo en la Costa Agrícola de Caborca. En las redes sociales se volvieron virales las imágenes que muestran al fenómeno, el cual era formado por tierra muy fina, casi como si se tratara de talco, la cual permanece suspendida en el aire por varios minutos.

Sonora, sin repunte en casos de dengue

El secretario de Salud de Sonora aseguró que no se ha registrado un repunte de casos de dengue en el estado luego de las recientes lluvias. Para evitar la propagación del mosquito transmisor, las autoridades exhortan a mantener los espacios limpios y libres de cacharros.

¡Top 3 de las Noticias en Sonora! uD83DuDCCD? Presentado por Casa Ley, te traemos las noticias más relevantes y emocionantes de nuestra región. Mantente informado sobre lo que sucede en Sonora. uD83DuDDDE?https://t.co/QzGDtwLYkt#Top3NoticiasSonora #CasaLey #Noticias #Sonora #Información uD83CuDF0DuD83DuDCF0 pic.twitter.com/dgDxPiEGy5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui