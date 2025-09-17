Profesionistas del sector minero de Sonora se capacitan en Tucson, Arizona

Hermosillo, Sonora.- Como parte del impulso y promoción de la capacitación continua para la formación integral, profesionistas y académicos del sector minero de Sonora se capacitaron con enfoque en innovación tecnológica, seguridad y sostenibilidad en Tucson, Arizona.

Roberto Sitten Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) Distrito Sonora, comentó que esta actividad de cooperación transfronteriza representa una oportunidad estratégica para conocer un modelo educativo y de vinculación que combina práctica, investigación y colaboración con la industria.

Con este tipo de programas y actividades reforzamos conocimientos y habilidades para fortalecer nuestra industria minera. La visión de los que trabajamos en el sector minero es de operar con responsabilidad, innovación y sostenibilidad. Una minería bien hecha, con gran beneficio social", resaltó Sitten Ayala.

Además, detalló que la visita técnica a la que acudieron integrantes del Comité Directivo de la Aimmgm Distrito Sonora, representantes de Mujeres WIM Sonora, sector académico de Sonora y de empresas mineras, consistió en un recorrido por el San Xavier Underground Mining Laboratory y una reunión de presentación del programa de formación.

"Estamos convencidos de que esta experiencia enriquecerá la visión del sector minero e instituciones educativas, fortaleciendo la cooperación transfronteriza y abriendo nuevas posibilidades para la formación de talento especializado en minería responsable y de clase mundial", subrayó.

Fuente: Tribuna del Yaqui