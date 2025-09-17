Pronóstico del clima en Sonora: Altas temperaturas y tormentas HOY 17 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- ¿Esta mitad de semana tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas para hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025. ¡Toma precauciones! Pues se advierten lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento que podrían sorprender a los sonorenses.

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles 17 de septiembre el estado de Sonora enfrentará un panorama de cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, con lluvias puntuales fuertes que pueden venir acompañadas de relámpagos y posible caída de granizo.

Así será el clima en Sonora este miércoles 17 de septiembre. Foto: Conagua

Aunque el amanecer inició con un ambiente templado a cálido, sobre todo en las zonas urbanas, las áreas serranas registraron temperaturas más frescas. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre 20 y 25°C al amanecer. Aun así, el calor regresará con fuerza durante la tarde, cuando se esperan valores máximos que podrían alcanzar entre los 35 y 40 grados en varias regiones del estado.

La mañana transcurrirá con intervalos de nubes y claros, ambiente húmedo y sensaciones térmicas agradables, aunque no exentas de bochorno por la humedad elevada. Poco después del mediodía, los modelos meteorológicos anticipan que la inestabilidad atmosférica ligada al monzón mexicano empiece a provocar chubascos y lluvias de moderadas a fuertes. La recomendación para quienes tengan actividades al aire libre es llevar paraguas y, de ser posible, evitar zonas de riesgo como arroyos o cauces de ríos, ya que se prevé un incremento en sus niveles.

Para la tarde, el escenario se complica. El calor se sentirá con fuerza, con máximas de hasta 36 o 37 grados en Hermosillo, Cajeme y municipios del sur, mientras que en la sierra el ambiente será más fresco, aunque igualmente inestable. En este periodo del día se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica y granizo en algunos puntos, con rachas de viento que oscilarán entre los 30 y 50 kilómetros por hora. Este comportamiento puede reducir la visibilidad en carreteras y generar encharcamientos en zonas urbanas, por lo que se aconseja a automovilistas manejar con precaución.

La noche no será la excepción: se esperan lluvias fuertes en distintos municipios, acompañadas de tormentas eléctricas y un ambiente cálido con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 28 grados en zonas costeras y entre los 22 y 24 grados en áreas serranas. Aunque el cielo tenderá a despejarse en algunos puntos, la humedad y la presencia de nubosidad residual harán que el aire se perciba más pesado.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)