Rumbo a la final de Miss Sonora 2026, presentan a las aspirantes en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Son 17 hermosas jóvenes las que buscan la corona de Miss Sonora para representar al estado a nivel nacional el próximo 2026. Clara Elena Félix, directora del certamen, encabezó una rueda de prensa en Ciudad Obregón para presentar a las participantes.

17 jóvenes competirán por la corona con causa social

En ese sentido, la directora del certamen a nivel estatal explicó que todas las aspirantes trabajan en una iniciativa o proyecto social que será presentado próximamente en Cajeme.

Es una edición que además promueve el turismo, la gastronomía, la cultura, su gente y todas las riquezas de Sonora que nos llenan de orgullo; para ello integramos a seis municipios que están siendo escenario de diversas actividades y retos para las participantes", detalló Clara Elena Félix.

Iniciativas sociales

Ellas participarán en actividades con compromiso social que nos permitirán sensibilizarnos y visibilizar problemáticas de cada municipio, incluso proponer soluciones, demostrando que la verdadera belleza trasciende; una corona se refleja en la capacidad de transformar e impactar positivamente en la sociedad", recalcó.

¿Quiénes participarán?

Anel Michelle Chiquete Rodríguez

Danna Gabriela Martínez Gómez

Cyntia Karina Balsi Tinoco

Karina Isabel Luzanilla Ochoa

Esmeralda Valdez Ramos

Ana Paola Herrera Bustamante

Camila Obregón Bojórquez

Osiris Rivera Robles

Keyla Aracely Guadalupe Ochoa Valenzuela

Michelle Alexia Sánchez

María Lizeth Quijada Morales

María Fernanda Merancia González

Yessenia Córdova

Michelle Alexia Merancio

Mariela Fernanda Medrano Domínguez

Ximena Valdez Quintero

María Reneé Medina Moreno

El próximo 27 de septiembre será la gran final de Miss Sonora 2026 en San Carlos, Nuevo Guaymas.

Fuente: Tribuna del Yaqui