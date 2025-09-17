Rumbo a la final de Miss Sonora 2026, presentan a las aspirantes en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Son 17 hermosas jóvenes las que buscan la corona de Miss Sonora para representar al estado a nivel nacional el próximo 2026. Clara Elena Félix, directora del certamen, encabezó una rueda de prensa en Ciudad Obregón para presentar a las participantes.
Miss Sonora rumbo a Miss México, rumbo a Miss Mundo, es la franquicia más antigua a nivel internacional y las causas sociales son la vértebra principal de nuestra organización, por eso buscamos no solo una belleza física, sino una belleza muy integral", comentó.
En ese sentido, la directora del certamen a nivel estatal explicó que todas las aspirantes trabajan en una iniciativa o proyecto social que será presentado próximamente en Cajeme.
Es una edición que además promueve el turismo, la gastronomía, la cultura, su gente y todas las riquezas de Sonora que nos llenan de orgullo; para ello integramos a seis municipios que están siendo escenario de diversas actividades y retos para las participantes", detalló Clara Elena Félix.
Iniciativas sociales
Ellas participarán en actividades con compromiso social que nos permitirán sensibilizarnos y visibilizar problemáticas de cada municipio, incluso proponer soluciones, demostrando que la verdadera belleza trasciende; una corona se refleja en la capacidad de transformar e impactar positivamente en la sociedad", recalcó.
¿Quiénes participarán?
- Anel Michelle Chiquete Rodríguez
- Danna Gabriela Martínez Gómez
- Cyntia Karina Balsi Tinoco
- Karina Isabel Luzanilla Ochoa
- Esmeralda Valdez Ramos
- Ana Paola Herrera Bustamante
- Camila Obregón Bojórquez
- Osiris Rivera Robles
- Keyla Aracely Guadalupe Ochoa Valenzuela
- Michelle Alexia Sánchez
- María Lizeth Quijada Morales
- María Fernanda Merancia González
- Yessenia Córdova
- Michelle Alexia Merancio
- Mariela Fernanda Medrano Domínguez
- Ximena Valdez Quintero
- María Reneé Medina Moreno
El próximo 27 de septiembre será la gran final de Miss Sonora 2026 en San Carlos, Nuevo Guaymas.
Fuente: Tribuna del Yaqui