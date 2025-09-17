Edición Impresa Suscríbete
Rumbo a la final de Miss Sonora 2026, presentan a las aspirantes en Ciudad Obregón

El certamen estatal elegirá a la representante de Sonora rumbo a Miss México, enfocándose en una belleza integral; la final se realizará el 27 de septiembre en San Carlos

Rumbo a Miss Sonora 2026: belleza con propósito y orgullo sonorense Foto: TRIBUNA / Omar Rodríguez

Ciudad Obregón, Sonora.- Son 17 hermosas jóvenes las que buscan la corona de Miss Sonora para representar al estado a nivel nacional el próximo 2026. Clara Elena Félix, directora del certamen, encabezó una rueda de prensa en Ciudad Obregón para presentar a las participantes.

Miss Sonora rumbo a Miss México, rumbo a Miss Mundo, es la franquicia más antigua a nivel internacional y las causas sociales son la vértebra principal de nuestra organización, por eso buscamos no solo una belleza física, sino una belleza muy integral", comentó.

17 jóvenes competirán por la corona con causa social
En ese sentido, la directora del certamen a nivel estatal explicó que todas las aspirantes trabajan en una iniciativa o proyecto social que será presentado próximamente en Cajeme.

Es una edición que además promueve el turismo, la gastronomía, la cultura, su gente y todas las riquezas de Sonora que nos llenan de orgullo; para ello integramos a seis municipios que están siendo escenario de diversas actividades y retos para las participantes", detalló Clara Elena Félix.

Iniciativas sociales

Ellas participarán en actividades con compromiso social que nos permitirán sensibilizarnos y visibilizar problemáticas de cada municipio, incluso proponer soluciones, demostrando que la verdadera belleza trasciende; una corona se refleja en la capacidad de transformar e impactar positivamente en la sociedad", recalcó.

¿Quiénes participarán?

  • Anel Michelle Chiquete Rodríguez
  • Danna Gabriela Martínez Gómez
  • Cyntia Karina Balsi Tinoco
  • Karina Isabel Luzanilla Ochoa
  • Esmeralda Valdez Ramos
  • Ana Paola Herrera Bustamante
  • Camila Obregón Bojórquez
  • Osiris Rivera Robles
  • Keyla Aracely Guadalupe Ochoa Valenzuela
  • Michelle Alexia Sánchez
  • María Lizeth Quijada Morales
  • María Fernanda Merancia González
  • Yessenia Córdova
  • Michelle Alexia Merancio
  • Mariela Fernanda Medrano Domínguez
  • Ximena Valdez Quintero
  • María Reneé Medina Moreno

El próximo 27 de septiembre será la gran final de Miss Sonora 2026 en San Carlos, Nuevo Guaymas.

Fuente: Tribuna del Yaqui

