Trabajos de bacheo en Navojoa avanzan en un 55 por ciento durante el último año

Navojoa, Sonora.- Debido a las recientes lluvias, las calles de Navojoa se han vuelto a llenar de baches; por lo que las autoridades municipales anunciaron un plan emergente para el arreglo de las vialidades una vez que las precipitaciones terminen.

Por su parte, el presidente municipal Jorge Alberto Elías Retes aseguró que durante el último año se han reparado alrededor de 10 mil 500 baches, de los más de 19 mil 208 que la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) tiene geolocalizados.

Esto significa que los trabajos de bacheo tienen un avance del 55 por ciento; sin embargo, las recientes lluvias han ocasionado que se presenten nuevas afectaciones en las calles, por lo que las autoridades deberán emprender un nuevo trabajo de bacheo.

En la zona urbana de Navojoa rehabilitamos más de siete mil 900 metros cuadrados (m2) de baches… y me van a decir ahora: '¿Y los que hay, presidente?' Bueno, la lluvia nos trajo nuevos, pero los vamos a atender", afirmó Elías Retes.

De acuerdo a los reportes ciudadanos, algunos de los tramos más afectados se encuentran en las calles Sufragio Efectivo, Quintana Roo, Nicolás Bravo, Morelos, No Reelección, entre otros más, por lo que se espera que pronto sean atendidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui