Alfonso Durazo logra inversión de 538 millones de pesos de empresa aeroespacial en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de la estrategia integral de atracción de inversiones y de la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, en el rubro de la industria aeroespacial, el gobernador Alfonso Durazo Montaño logró consolidar una inversión de 538.6 millones de pesos por parte de la empresa GE Aerospace para la expansión de su planta en Hermosillo.

El mandatario estatal mencionó que la inversión de esta empresa que produce componentes utilizados en motores de aviones de fuselaje estrecho estará destinada a mejoras en instalaciones, incluido el diseño, herramientas adicionales y otras modificaciones en su edificio localizado en la capital sonorense.

La planta en Hermosillo representa para GE Aerospace un centro estratégico dedicado a la fabricación de componentes y las partes rotativas críticas, las cuales son esenciales para el rendimiento y la seguridad de los motores turbofán LEAP que se ubican en aeronaves como Airbus A320neo, Boeing 737 MAX y Comac C919.

Esta inversión tiene el objetivo de fortalecer la manufactura y aumentar el uso de nuevas piezas y materiales innovadores para una nueva generación de motores. GE Aerospace es una compañía líder mundial en propulsión, servicios y sistemas aeroespaciales, con un equipo a nivel global de aproximadamente 53 mil empleados.

GE Aerospace invertirá USD 25,5 millones para reforzar su producción en Méxicohttps://t.co/5IrOB7tjDb — Avion Revue Internacional (@AvionRevueInt) September 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui