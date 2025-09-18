Bomberos retirarán álamos peligrosos en la carretera Tesia-Navojoa

Navojoa, Sonora.- Elementos de Bomberos y Protección Civil realizarán trabajos de poda en los álamos de la carretera Navojoa-Tesia, debido al riesgo que representan para los conductores.

Tras la reciente caída de un viejo árbol sobre la carretera, las autoridades comenzaron los trabajos para retirar el tronco, así como la evaluación en la zona, ya que, según los reportes, se estima que existan al menos cinco álamos más en la orilla de la carretera y, debido a que se encuentran huecos y secos, los brazos del árbol pudieran caer encima de los motociclistas o vehículos, provocando alguna tragedia.

La semana pasada estuvimos ahí, pero por el tamaño del tronco y la presencia de cableado de alta tensión no fue posible cortarlo en ese momento… Será necesaria maquinaria especializada, incluyendo una grúa y motosierras industriales", explicó Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de Bomberos.

De igual manera, se exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por la carretera a Tesia cuando se presenten fuertes vientos, debido a que los árboles pudieran caer encima de quienes circulan por dicho tramo.

Fuente: Tribuna del Yaqui