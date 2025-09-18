Cartera vencida del Oomapasc en Ciudad Obregón asciende a 1,600 mdp; Lamarque llama a pronto pago

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que la cartera vencida del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) asciende a entre mil 500 y mil 600 millones de pesos.

Destacó que el 90 por ciento de la deuda que los usuarios mantienen con la paramunicipal corresponde a habitantes del sector sur del municipio, a quienes hizo un llamado para que se pongan al corriente en el pago de su servicio.

Lamarque Cano subrayó que la importancia del pago oportuno radica en que, con esos recursos, es posible continuar atendiendo las necesidades y problemáticas que enfrenta el sistema de agua potable, especialmente en lo relacionado con el alcantarillado.

Ayúdennos con eso; es mucho lo que se está haciendo por parte de Oomapas de Cajeme. El organismo se había propuesto instalar cinco mil metros lineales de tubería en tres años, y esa meta se rebasó en solo un año", indicó.

Fuente: Tribuna del Yaqui