Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte de la estrategia que promueve la llegada de turismo y visitantes a Ciudad Obregón, se continúa empujando fuerte y apostando a la creación de eventos deportivos de talla estatal, nacional e internacional en algunos casos.

"El hecho de que nuestra ciudad sea sede de eventos deportivos de calidad genera importantes beneficios económicos y promoción de la región hacia otros lugares. Sin duda se traducen en desarrollo y la visita de más personas a la ciudad que traen derrama económica", comentó Nubia Flores Amaya, presidenta de la OCV de Ciudad Obregón.

Más de 200 pugilistas competirán del 19 al 21 de septiembre en el Campeonato Nacional de 'Box Amateur Sneba WBC 2025', evento que se llevará a cabo en el recién remodelado gimnasio municipal Manuel Lira García.

Vendrán participantes de Nuevo León, Michoacán, Baja California, Colima, Sinaloa y Sonora. Se contará con la presencia de excampeones mundiales como Humberto ‘Zorrita’ Soto y Luis Ramón ‘Yori Boy’ Campas.

Ciudad Obregón impulsa turismo con eventos deportivos de talla nacional e internacional

Regresa la pesca a la presa

Bajo el nombre de 'Sonora Bass Open' se anunció el nuevo torneo de pesca de lobina en la presa Álvaro Obregón, mejor conocida como Oviáchic.

Tal competencia será del 3 al 5 de octubre con la participación de al menos 30 embarcaciones, según los organizadores, quienes durante rueda de prensa dieron a conocer los atractivos premios para los ganadores; siendo 30 mil pesos para el primer lugar, 20 mil para el segundo y 15 mil para el tercero.

Detallaron que vendrán competidores de otros estados, incluso del otro lado de la frontera.

Carrera de kayak

Para reforzar el corredor turístico Cócorit-Buena Vista, se organizó también una carrera de kayaks en la misma presa del Oviáchic para el domingo 12 de octubre con una participación esperada de 100 competidores en categorías de 5, 10 y 15 kilómetros.

La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo locales se coordinan junto a la Secretaría de Desarrollo Económico de Cajeme para impulsar la atracción de ese tipo de eventos que detonan la llegada de turistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui