Clima en Ciudad Obregón HOY 18 de septiembre: Tras lluvias vespertinas, este es el pronóstico para la NOCHE

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, las lluvias vespertinas en varios sectores de Ciudad Obregón esta tarde de jueves 18 de septiembre tienen en incertidumbre a los ciudadanos sobre cuál será el estado del tiempo para esta noche. Es por eso que TRIBUNA trae para ti toda la información que debes conocer de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen de sorpresa.

De acuerdo con la información del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, para hoy en la noche en Ciudad Obregón se podrían presentar nublados vespertinos y precipitaciones puntuales de hasta 25 milímetros (mm), las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas podrían oscilar entre los 32 y 38 grados centígrados como máximo y 20 a 28 grados centígrados como mínima. Para mañana, 19 de septiembre, las condiciones son favorables para el desarrollo de tormentas convectivas escasas y acompañadas de precipitaciones menores de 25 mm, principalmente en la zona serrana de la región.

Pronóstico meteorológico para Ciudad #Obregón 18 de septiembre de 2025. pic.twitter.com/AnQR0hdDN0 — Gilberto Lagarda Vas (@gilbertolagarda) September 18, 2025

Por otra parte, en un panorama más estatal, el monzón mexicano propiciará lluvias muy fuertes en Sonora, especialmente en las regiones norte, noreste, este y sur. En tanto que la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión sobre el océano Pacífico, la cual pudiera evolucionar a tormenta tropical durante los próximos días; "al momento mantiene un 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas".

¿Cómo será el clima para mañana 19 de septiembre en Sonora?

Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día y con un ambiente templado a cálido. Para la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional, se tendrán lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Recuerda que todos los días TRIBUNA tiene para ti el reporte del clima más completo; no olvides leer de mañana, tarde y noche para estar informado sobre las condiciones meteorológicas.

