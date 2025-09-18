Drenajes colapsados han costado más de 163 mdp al municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Una de las principales denuncias ciudadanas en Navojoa, sin duda alguna son los múltiples drenajes colapsados en la ciudad, lo cual se ha convertido en un problema de salud pública. Por ello, durante el último año, el Ayuntamiento ha invertido más de 163 millones de pesos (mdp) en su reparación.

Sin embargo, de acuerdo a los reportes del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), se estima que alrededor del 70 por ciento de la red sanitaria se encuentra colapsada, lo cual provoca los constantes afloramientos de drenaje en la ciudad.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, mencionó que la principal causa del colapso en la red de drenaje es que se construyeron tuberías de asbesto, las cuales ya cumplieron más de 50 años de vida útil.

Explicó que, durante los trabajos de sondeo, personal del área técnica del Oomapasn detectó que gran parte de esa tubería ya desapareció, lo cual ha ocasionado un grave problema que mantiene en constante riesgo la salud pública y hoy resulta imposible evadir o postergar.

El asbesto con el que se hicieron muchas tuberías hace 50 años ya ni siquiera existe; a esta situación nadie quiso entrarle de fondo y de raíz al problema del drenaje y agua, pero nosotros invertimos como nunca para evitar una crisis sanitaria", afirmó el munícipe.

Por su parte, Artidoro Lagarda Yescas, director general de Oomapasn, puntualizó que durante el último año se han invertido más de 163 millones de pesos, siendo ejemplos obras claves como la rehabilitación de seis mil 200 metros de atarjeas sanitarias en distintos puntos de la ciudad, así como 606 metros de tubería sanitaria en descargas domiciliarias, además de la rehabilitación y equipamiento del Cárcamo Nogalitos para reforzar la captación de aguas residuales del sector oriente.

Fuente: Tribuna del Yaqui