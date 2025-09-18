Hay incertidumbre entre productores del Valle del Yaqui por la falta de Agua

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a que hasta el momento se desconoce la cantidad de agua de la que se podrá disponer para el próximo ciclo agrícola, aún existe incertidumbre entre los productores del sector social respecto a la superficie de siembra que será autorizada en los Valles del Yaqui y Mayo.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Juan Pablo Mendoza Molina; destacó que será hasta finales del mes de septiembre cuando se puedan conocer los volúmenes que deben contener las presas de la región.

Destacó que, entre los productores que se encuentran agrupados en el Alcano, se espera que puedan sembrarse cinco mil hectáreas. Agregó que para el próximo 2025-2026, se pueda sembrar cultivos que requieran poca demanda de agua, a fin de optimizar el recurso hídrico.

También comentó que, debido al panorama que se presenta actualmente, para la superficie de siembra que se podría autorizar, únicamente destinarían agua de pozo.

#Sonora | Cartera vencida del Oomapasc en Ciudad Obregón asciende a 1,600 mdp; Lamarque llama a pronto pago uD83DuDCB0uD83DuDCA7https://t.co/7hsoIAi4pq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui