¿Lloverá HOY en Hermosillo? Así será el clima en Sonora este jueves 18 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- La ciudad de Hermosillo, la capital de Sonora, se caracteriza por ser una de las regiones más calurosas del noroeste mexicano, no obstante, debido a la temporada de huracanes, en semanas recientes se han reportado lluvias en la región, las cuales han causado severos daños. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo de este jueves 18 de septiembre de 2025. ¡Toma nota!

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana la temperatura se mantiene en los 26°C al amanecer, con una sensación térmica cercana a los 27 grados. Los vientos son ligeros, provenientes del noreste con rachas menores a los 10 kilómetros por hora, lo que permitirá una percepción más templada en comparación con jornadas anteriores.

Consulta el pronóstico del clima en Hermosillo. Foto: Conagua

Sin embargo, conforme avance el día, el sol será determinante y las temperaturas ascenderán con rapidez. Hacia el mediodía se prevé un incremento notable, alcanzando hasta 32°C, aunque la sensación térmica podría llegar a 37. En estas horas, el índice UV alcanzará niveles muy altos, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre. La protección solar será indispensable, ya que las condiciones del cielo seguirán despejadas, con mínima presencia de nubes.

Para la tarde, el panorama cambiará ligeramente. Los reportes señalan que alrededor de las 14:00 horas la temperatura llegará a los 35 grados, con sensación de hasta 38. El cielo se presentará con intervalos de nubes, lo que dará un respiro visual, aunque la humedad y la radiación solar mantendrán la percepción de calor intensa. El viento comenzará a soplar desde el oeste con rachas de hasta 17 kilómetros por hora, sin descartar un leve aumento en la nubosidad.

Al caer la tarde, hacia las 17:00 horas, se espera que los termómetros marquen 33 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá en torno a 36. El cielo se alternará entre nubes y claros, y se abrirá la posibilidad de lluvias ligeras en un 15 por ciento, sin que hasta ahora se pronostiquen precipitaciones fuertes. Este escenario se mantendrá durante el anochecer, cuando el clima continuará cálido, con registros de 31 grados alrededor de las 20:00 horas y un cielo mayormente despejado.

Durante la noche, Hermosillo mantendrá temperaturas elevadas en comparación con otras ciudades del país. A las 23:00 horas se esperan 29 grados, con una sensación térmica cercana a 32, acompañados de vientos del suroeste. La probabilidad de lluvia se mantendrá en 15 por ciento, lo que no descarta una ligera llovizna en algunos sectores, aunque no se prevén acumulaciones significativas.

Finalmente, en la madrugada del viernes, los valores térmicos descenderán levemente, con registros de 28 grados y cielo parcialmente nublado. La humedad seguirá alta, cercana al 87 por ciento, lo que aumentará la sensación de bochorno en distintos puntos de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)