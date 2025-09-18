Policías de Ciudad Obregón salvan la bandera de México en intensa lluvia

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que una repentina lluvia cayera sobre el centro de la ciudad, la monumental bandera de 12 por 23 metros que ondeaba en la plaza Álvaro Obregón se volvió bastante pesada, ocasionando que las poleas se vencieran y esta se viniera abajo.

De manera inmediata, arribaron al lugar oficiales de la policía municipal encargados del resguardo de Palacio Municipal y del módulo de 'Sí al desarme'; corrieron bajo la fuerte lluvia para evitar que el lábaro patrio tocara el piso y, totalmente empapados, lo enrollaron para resguardarlo.

Policías de Cajeme salvan la bandera monumental bajo intensa lluvia en plaza Álvaro Obregón

Alejandro, Mario, Lupita, Iván y Nacho son algunos de los oficiales que sin dudarlo rescataron la bandera, siendo posteriormente apoyados por personal de acción cívica.

Empezó a llover fuerte y miramos que la bandera, ya toda mojada, se venía abajo; corrimos para que no cayera al suelo, ya que es el mayor símbolo patrio y no nos importó mojarnos, con todo y teléfonos, armas y uniformes por rescatarla", comentó Alejandro Robles, uno de los oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui