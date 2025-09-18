Pronóstico del clima en Sonora HOY: Advierten jueves de calor y LLUVIAS en Ciudad Obregón

Ciudad de México.- ¿Este jueves 18 de septiembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o recreativos, es indispensable que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. ¡No te preocupes! Aquí te compartimos todos los detalles para que nada interrumpa tu jornada.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana Ciudad Obregón inició con cielo despejado y una temperatura de 27°C, acompañada de una humedad del 85 por ciento. El ambiente se mantuvo soleado desde el amanecer, con una sensación térmica cercana a los 31 grados y vientos ligeros provenientes del norte y noreste, con rachas que apenas superaron los 13 kilómetros por hora.

Así será el clima en Obregón este jueves. Foto: Conagua

En el transcurso de la mañana, el termómetro ascenderá rápidamente. Hacia las 11:00 horas se registrará un aumento notable con 33 grados y una sensación térmica que alcanzará los 39 grados. La radiación solar llegará a niveles muy altos con un índice de rayos ultravioleta (UV) de nueve, por lo que será necesario el uso de protección adecuada, como bloqueador y ropa ligera para quienes realicen actividades al aire libre.

Para la tarde, el panorama cambiará ligeramente. Aunque se prevé que la temperatura máxima alcance los 37°C, alrededor de las 14:00 horas se espera un incremento en la nubosidad con probabilidades de lluvia débil, estimadas en 30 por ciento. Estas precipitaciones, de corta duración y baja intensidad, se concentrarán principalmente en el sector poniente de la ciudad. Aun así, el calor persistirá, ya que la sensación térmica se mantendrá cercana a los 38 grados.

Conforme avance la tarde, hacia las 17:00 horas, el cielo se tornará entre nubes y claros, con registros de 32 grados y un viento del oeste con rachas de hasta 29 kilómetros por hora.

Durante la noche, las temperaturas descenderán de forma paulatina. Hacia las 20:00 horas se espera un ambiente de 29 grados con cielo parcialmente nublado y sensación térmica de 34°C. Posteriormente, al llegar la medianoche, se prevé un cielo despejado con 28 grados y viento débil del suroeste. La probabilidad de lluvia en este periodo será baja, apenas de 13 por ciento, por lo que se mantendrán en general condiciones estables.

En la madrugada del viernes, el termómetro bajará hasta los 26 grados, con un cielo despejado que permitirá una buena visibilidad en toda la región. El ambiente seguirá siendo húmedo, pero sin condiciones que favorezcan tormentas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)