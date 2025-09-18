Sader lanza registro para adquirir sementales, habrá simulacro y más noticias en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tu deseo es conocer la información más relevante y destacada de la agenda estatal durante este jueves 18 de septiembre, TRIBUNA es tu mejor. En el resumen informativo Tribuna Top 3 Sonora podrás encontrar las noticias estatales que debes conocer. Hoy por ejemplo, entérate de los detalles sobre la convocatoria que se abrió en la Sader para que productores sonorenses pueden adquirir bovinos sementales, como parte de un programa anunciado por Claudia Sheinbaum semanas atrás.

Preparan simulacro en todo el estado

El Gobierno del Estado y Protección Civil informaron que este viernes 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025, en punto de las 11:00 horas. Se estima la participación de más de 188 mil 165 personas en este ejercicio, ya que dos mil 545 inmuebles se inscribieron para ser parte.

Dos detenidos por golpiza a policías de Hermosillo

El vicefiscal de Sonora informó que ya hay dos detenidos tras la agresión a policías en el fraccionamiento Puerta Real en Hermosillo. Se trata de un menor de 17 años y un boxeador de 20 años, quien enfrentará el delito por lesiones que dejan cicatrices notables.

Sader lanza registro para adquisición de sementales

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que ya se encuentra abierta la convocatoria para que pequeños y medianos productores ganaderos pueden acceder al apoyo de adquisición de bovinos, como parte del programa anunciado por el Gobierno Federal semanas atrás.

