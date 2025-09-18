Sonora: Pronostican jueves caluroso, LLUVIAS y TORMENTAS eléctricas HOY 18 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- Sonora vivirá un día marcado por contrastes en el clima. Aunque la jornada iniciará con un ambiente cálido y algunas zonas de neblina en las sierras, se espera que por la tarde predomine el calor acompañado de lluvias fuertes y rachas de viento que podrían generar complicaciones en diferentes municipios del estado. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo en la región.

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cielo en Sonora se mantendrá de medio nublado a nublado durante gran parte del día. Por la mañana, el ambiente será templado en zonas altas y cálido en el resto del territorio. Sin embargo, conforme avance la jornada, el termómetro alcanzará máximas por encima de los 35°C en varias regiones, especialmente en el noroeste del estado.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Durante la tarde, se prevén lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en áreas serranas. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, lo que aumentará la posibilidad de caída de árboles, anuncios publicitarios y encharcamientos en zonas urbanas. Además, las lluvias intensas podrían ocasionar el incremento en los niveles de arroyos y provocar deslaves en carreteras de montaña.

Por la noche, el ambiente seguirá siendo cálido, aunque con condiciones más estables. No obstante, se mantendrá la probabilidad de lluvias dispersas en municipios del centro y sur de Sonora. El viento continuará soplando del oeste y suroeste con intensidad moderada, manteniendo la sensación de inestabilidad atmosférica.

Mantiene 80 % de probabilidad para generar un #CiclónTropical en 48 horas, la zona de #BajaPresión que se encuentra a 530 km al suroeste de Playa Pérula, #Jalisco. Síguenos y mantente informado sobre su evolución pic.twitter.com/fg01jdxKqm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 18, 2025

El panorama para Sonora forma parte de un contexto meteorológico más amplio. El monzón mexicano continúa generando lluvias de gran intensidad en la región noroeste, con precipitaciones muy fuertes en Sinaloa y Durango, además de lluvias fuertes en Chihuahua y Baja California Sur. Estas condiciones se extienden hacia el norte del país, donde Baja California reportará intervalos de chubascos.

Para Sonora, el llamado de las autoridades es claro: extremar precauciones en zonas urbanas y carreteras, debido a la combinación de lluvias intensas, rachas de viento y temperaturas elevadas. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)