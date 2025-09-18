VIDEO: En Agua Prieta, sujeto transporta a CABALLO en Cherokee y se viraliza; usuarios de redes critican

Agua Prieta, Sonora.- Un hecho inusual y sorprendente ha quedado registrado en video, sorprendiendo a los usuarios de redes sociales que han reaccionado con todo tipo de comentarios; se trata de un material gráfico donde se ve a una Jeep Cherokee de color blanco circular por una calle mientras transportaba en la parte de los asientos traseros un pasajero muy singular: Un caballo. Esto sucedió en Agua Prieta, Sonora, donde ha causado gran conmoción. TRIBUNA te cuenta los detalles de este suceso que se ha viralizado.

Los hechos se han dado a conocer en redes sociales en páginas como Agua Prieta Bonita Frontera, que publicaron varias fotos y videos que compartieron los mismos usuarios. Se puede apreciar con claridad cómo un caballo color negro es llevado en la parte de atrás de una camioneta Jeep Cherokee de color blanco sin placas. Sobre la parte superior del vehículo se puede ver que se trae amarrada una bolsa de color blanco.

En algunos comentarios de Facebook se identificó al conductor como Pepo Burquez, quien, aseguran, es originario de Bavispe, e identificaron al caballo como 'Machito'. El señor habría llevado al animal a Agua Prieta para las fiestas, pues incluso en un clip, el mismo conductor gritó: "¿Me estás grabando? Aquí llegando a Agua Prieta para las fiestas, saludos". También en comentarios señalan que el señor Burquez es "una persona muy amable".

Todo tipo de comentarios

Sin embargo, el hecho ha dividido opiniones, pues hay quienes critican el hecho de que el animal sea transportado en condiciones poco óptimas: "Se ve que está incómodo", "Pobre animal", "Hay personas que no tienen límites". Mientras que otros usuarios aseguraron conocer al caballo y aplaudieron el ingenio del dueño: "Siempre lo trae, también me lo topé por la carretera", "Esa es la mejor versión que anda por todas las fiestas, eso es todo, Pepo, la alegría de las fiestas".

Otros tantos optaron por hacer bromas al respecto: "Un carro con un caballo...Eso debe ser un Ferrari", "Cuando te corre la tóxica y te llevas hasta el corcel", "Aquí en Agua Prieta no conquistamos el mundo porque nos da flojera". Sin duda, este hecho será recordado por muchos, pues ha generado un tema de conversación en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui