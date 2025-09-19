Ayuntamiento de Navojoa logra cubrir el rezago de lámparas para el alumbrado público

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Servicios Públicos, alrededor del 30 por ciento del alumbrado público en el municipio de Navojoa se encuentra defectuoso; sin embargo, durante el último año se realizó una fuerte inversión para revertir este rezago.

A principios del 2025, Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, aseguró que hacían falta dos mil 600 luminarias para cubrir este rezago, por lo que se destinaron más de 526 mil pesos para la compra y reparación del alumbrado público faltante.

Elías Retes afirmó que hasta el momento se ha logrado instalar un 65 por ciento del rezago de alumbrado público, tanto en la zona rural como en la cabecera municipal. No obstante, manifestó que la secretaría ya compró la totalidad de las lámparas faltantes, por lo que esperan entregarlas para su instalación en los próximos días.

Para los que están a oscuras, también compramos más de dos mil 968 lámparas y en los próximos días se hará la entrega, así que Mario ya no tendrá pretexto de que no hay lámparas; lo que ahora sobrará son lámparas porque ya compramos las suficientes", puntualizó.

