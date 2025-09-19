Calor, nublados y LLUVIAS: Así será el clima en Ciudad Obregón HOY 19 de septiembre

Ciudad Obregón, Sonora.- ¡Una semana más llegó a su final! Y si comenzarás a disfrutar del fin de semana en Ciudad Obregón desde este viernes 19 de septiembre de 2025, es clave que consultes el pronóstico del clima que advierten las autoridades meteorológicas, particularmente, porque Cajeme ha vivido jornadas lluvias debido al monzón mexicano y la temporada de huracanes, y esta jornada no será la excepción.

Consulta el clima en Ciudad Obregón para este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana el cielo se presenta mayormente despejado, con una temperatura cercana a los 26°C, acompañada de viento débil del este y sureste, con rachas de hasta 11 kilómetros por hora. La sensación térmica al inicio del día ronda los 27 grados, con humedad elevada que alcanzó hasta el 90 por ciento.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el ambiente se tornará más cálido y el termómetro ascenderá a los 29 grados, aunque la sensación alcanzará los 33°C debido a la humedad y a la calma en el viento. Al mediodía se registrarán condiciones de nubes y claros, con una temperatura de alrededor de 33 grados, pero con sensación térmica que subirá hasta 39°C. El índice UV se mantendrá en niveles muy altos, alcanzando valores de ocho, por lo que se recomendó precaución en la exposición solar y uso de protector con factor de 25 a 50 FPS.

Por la tarde, el ambiente continuará caluroso con registros de hasta 36°C, aunque de manera parcial se observará nubosidad en el cielo. Incluso, se reportará la presencia de lluvias débiles y aisladas con una probabilidad cercana al 30 por ciento, lo que generará ligeros descensos en la temperatura hacia las 14:00 horas. Pese a ello, la sensación térmica se mantendrá cerca de los 40 grados, lo que provocará una jornada de alta incomodidad en espacios abiertos.

Hacia las 17:00 horas, el clima mostrará una ligera mejoría con temperaturas en torno a 33 grados y nubosidad dispersa. Los vientos del oeste se incrementaron con rachas de hasta 24 kilómetros por hora, lo que contribuirá a refrescar parcialmente el ambiente.

Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado en su mayoría, con temperaturas que descenderán a los 30 grados alrededor de las 20:00 horas, aunque la sensación térmica aún se percibirá de hasta 36 grados. Para la medianoche, se prevén valores mínimos cercanos a 28 grados, acompañados de vientos débiles del suroeste y una sensación térmica que rondará los 33 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)