Clima en Hermosillo hoy 19 de septiembre: CALOR intenso con probabilidades de lluvia

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo este viernes 19 de septiembre de 2025 se perfila como un día caluroso, con momentos de nubosidad variable y ligeras probabilidades de lluvia. La capital de Sonora mantendrá condiciones características de la temporada, con temperaturas elevadas durante las horas centrales del día y una sensación térmica que superará los registros en termómetros. ¡Aquí el pronóstico completo!

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana se presenta un ambiente despejado y soleado en la ciudad, con temperaturas iniciales que rondan los 25 a 28 grados. Desde las primeras horas, la sensación térmica se mantendrá por encima del registro real, alcanzando hasta los 32 grados, mientras la humedad relativa permanece en niveles de 76 %, lo que incrementa la percepción de bochorno.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

El viento soplará de manera ligera desde el noreste con velocidades que oscilan entre 5 y 14 kilómetros por hora, favoreciendo una atmósfera estable y sin presencia significativa de nubosidad. Conforme avance la mañana, se prevé un rápido incremento en los valores térmicos que llevarán al termómetro hacia los 33 grados, con cielo mayormente soleado y radiación solar intensa. El índice UV alcanzará niveles altos y muy altos cerca del mediodía.

Hacia la tarde, Hermosillo experimentará el punto más cálido del día. El pronóstico indica temperaturas máximas cercanas a los 37 grados, con una sensación térmica que puede acercarse a los 39. Aunque el cielo se tornará parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia será baja, alrededor de 15 por ciento, lo que significa que se mantendrán condiciones mayormente secas. No obstante, los nublados intermitentes podrían traer consigo descargas eléctricas aisladas o precipitaciones de corta duración en sectores periféricos de la ciudad.

Durante la noche, las condiciones se tornarán más estables. La temperatura descenderá ligeramente hasta los 31 grados, aunque la sensación térmica podría ubicarse alrededor de 34. El cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes dispersas, y la probabilidad de lluvia disminuirá a uno por ciento, lo que asegura un cierre de jornada tranquilo en términos meteorológicos.

Hoy, viernes, continúa el #Pronóstico de #Lluvias de fuertes a intensas en zonas de México. Consulta el gráfico para más información.?? pic.twitter.com/X9R2SqbxF5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 19, 2025

El viento soplará de forma ligera desde el oeste, con intensidades entre 8 y 18 kilómetros por hora, manteniendo un ambiente cálido pero con menor intensidad que en horas previas.

En la madrugada del sábado 20 de septiembre, Hermosillo registrará un ambiente parcialmente nublado con temperaturas mínimas cercanas a los 29 grados. La probabilidad de lluvia subirá de manera leve a cuatro por ciento, aunque las precipitaciones no se consideran significativas. La humedad seguirá elevada y con ella la sensación térmica, lo que prolongará la percepción de calor incluso en el transcurso de la madrugada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)