Clima en Sonora: Advierten CHUBASCOS y DESCARGAS ELÉCTRICAS para HOY en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para este viernes 19 de septiembre? Si es así, es mejor que estés prevenido porque para esta noche se esperan chubascos y descargas eléctricas, según lo pronosticado. TRIBUNA trae para ti el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer para que estés enterado del estado del tiempo.

De acuerdo con el boletín vespertino de la Conagua, se pronostican a las 21:00 horas chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, esto en las regiones noroeste, norte, centro, este, sur y costa. Se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Las autoridades llaman a la prevención, ya que en algunas zonas las lluvias podrían ocasionar encharcamiento o inundaciones. Además de que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional señaló: "Durante esta noche y madrugada del sábado, el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en regiones de Durango, Sinaloa y Nayarit, lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California". A su vez, la Coordinación Estatal de Protección Civil indicó: "Se mantiene en vigilancia una zona de baja presión sobre el océano Pacífico, la cual pudiera evolucionar a tormenta tropical durante los próximos días; al momento mantiene un 80 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas".

¿Cómo será el clima para mañana sábado 20 de septiembre?

Según información compartida, para mañana se puede esperar cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado a cálido y, durante la tarde, ambiente caluroso con lluvias puntuales fuertes, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; las mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h. No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado del pronóstico del clima de mañana, tarde y noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui