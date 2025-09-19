Clima en Sonora HOY: LLUVIAS fuertes, calor y descargas eléctricas este 19 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- En el estado de Sonora, el clima ha sido tema de conversación, debido a que, además del calor característico, se han reportado fuertes lluvias que incluso han provocado daños. Este viernes 19 de septiembre de 2025, no será diferente pues se reportará calor, precipitaciones y contrastes en diferentes regiones del estado. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos todos los detalles.

Así será el clima en Sonora este viernes 19 de septiembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana el ambiente en Sonora será relativamente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 30 grados en el sur del estado. El cielo se mantendrá medio nublado y la sensación será agradable en comparación con las horas más intensas de calor que llegarán después.

Así será el clima en Sonora este viernes 19 de septiembre. Foto: Conagua

Sin embargo, en municipios cercanos a la sierra el termómetro marcará un aire más fresco, aunque no se descartan bancos de nubes que podrían anticipar lluvias aisladas. Para la tarde, el calor regresará con fuerza en distintas zonas, alcanzando máximas de hasta 37 °C en áreas del centro y sur del estado, mientras que en la región norte los valores se mantendrán cercanos a los 35 °C.

El cielo pasará de medio nublado a nublado en gran parte del territorio, y se prevén lluvias fuertes en Sonora, acompañadas de actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo en puntos específicos. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, deslaves en zonas serranas y reducción de la visibilidad en carreteras, por lo que se recomienda precaución a quienes circulen por caminos rurales o avenidas principales.

Al caer la noche, las lluvias continuarán de manera intermitente en varios municipios, aunque con menor intensidad que por la tarde. El ambiente será más fresco, con valores que rondarán los 27 °C, especialmente en la zona de Ciudad Obregón y Hermosillo. Las ráfagas de viento, provenientes del oeste y suroeste, oscilarán entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en ciertas regiones, lo que podría ocasionar la caída de ramas, árboles o anuncios en mal estado.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)